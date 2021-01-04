ألمانيا: هناك تقدم فى حماية المناخ ليس فقط بسبب كورونا

ترى وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتسه أن التقدم الذي أحرزته ألمانيا في مجال حماية المناخ هو إنجاز سياسي وليس مجرد نتيجة لأزمة جائحة كورونا.وقالت "شولتسه" في تصريحات، اليوم الإثنين، في برلين: "انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تتراجع الآن بشكل كبير للعام الثالث على التوالي"، مضيفة أنه من الواضح أن هذا اتجاه إيجابي لا يُظهر تأثير كورونا فحسب، بل يظهر أيضا نتائج الجهود السياسية في السنوات الأخيرة، هذا التطور الإيجابي في حماية المناخ لم يسقط من السماء"، مشيرة إلى أنه على الرغم من الأزمة، فإن ألمانيا وأوروبا "لم تنسيا حماية المناخ في عام 2020، ولكنهما زادا منها".وذكرت "شولتسه" أن حماية المناخ "مسار طويل المدى"، مضيفة أن تسعير ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي آتى ثماره، حيث جعل الكهرباء المولدة من الفحم أكثر تكلفة، وجعل البدائل الصديقة للمناخ أكثر جاذبية.وطالبت الوزيرة بالتوسع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية و"زيادة وتيرة الاعتماد عليها بسرعة الآن"، موضحة أنه من أجل حماية المناخ من المهم تغيير الهياكل على المدى الطويل.ويعتزم الائتلاف الحاكم الألماني زيادة أهداف التوسع في الطاقة المتجددة في الربع الأول من هذا العام.