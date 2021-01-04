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مصر

63 فندقا عائما بين الأقصر وأسوان تحصل على شهادة السلامة الصحية

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:30 م
جريدة الدستور
رامى حسين
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قال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، إن 63 فندقًا عائمًا حصلت حتى الآن على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، بعد التأكد من استيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية، في ضوء استئناف حركة السياحة الثقافية في مصر اعتبارا من أول سبتمبر الماضي، ورحلات الفنادق العائمة اعتبارا من 1 أكتوبر الماضي.

وأضاف العاصي، في تصريحات صحفية، أن 40 فندقا عائما من هذه الفنادق تعمل بالفعل واستقبلت عددا من الرواد من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات، مع الالتزام بنسبة الإشغال المسموح بها وهي 50% من الطاقة الاستيعابية لكل فندق.

وأعرب رواد هذه الفنادق عن استمتاعهم بالنيل وبالجو الدافئ والمشمس بمدينتي الأقصر وأسوان، وزيارة المناطق الأثرية المختلفة بهما والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، مؤكدين على أنهم شعروا بالأمان في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بالفنادق العائمة والمتاحف والمواقع الأثرية.

وأضاف العاصي أن 702 فندقا ثابتا بـ23 محافظة حصلت حتى الآن على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق العائمة والثابتة، التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها، وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق الثابتة والعائمة.

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