توقيع غرامات على 8 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية بالإسكندرية

شددت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذ قرار تغريم المخالفين من القاعات التى يتم فيها تجمعات للمواطنين والمحال التجارية المخالفة لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء.وبناءً على ذلك شن حى المنتزه أول، حملة بقيادة جمال جابر سكرتير عام الحى ويرافقه وحدة الإزالة الفورية، وإدارة إشغال الطريق، حيث تم المرور على والقاعات والمحال بنطاق الحى.وأسفرت الحملة عن توقيع غرامة على المنشآت المخالفة وهي:فرض غرامة ٤٢٠٠على قاعة أفراح بشارع خليل حماده، و٤٢٠٠ جنيه على محل بطريق الكورنيش، و١٠٥٠ جنيه على 3 محلات بطريق الكورنيش، ٤٢٠٠ جنيه على كافتيريا بطريق الكورنيش، و٤٢٠٠ جنيه على مطعم سوري بطريق الكورنيش، فضلا عن ٢١٠٠ جنيه على محمصة بشارع البكباشي العيسوي.جاء ذلك ضمن الحملات اليومية التي تتخذها الأحياء لردع المخالفين للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع اى تجمعات تتسبب في انتشار فيروس كورونا.