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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:19 م
جريدة الدستور
أسيوط – محمد أبو شادي:
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع صرف صحي قرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط والذي تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية.

وذلك تحت إشراف جهاز المشروعات بالهيئة وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات للإسراع في نهو المشروع فضلا عن التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة العاملين بالمشروع.

رافقه خلال الجولة مسئولي المتابعة الميدانية ومركز أسيوط وقرية المطيعة والشركة المنفذة للمشروع.
حيث تفقد المحافظ المشروع الذي تبلغ تكلفته 100 مليون جنيه ويتكون من محطة رفع وشبكات انحدار وعدايات وخط طرد ويتصل المشروع بمحطة رفع أولاد إبراهيم ثم إلى محطة صرف صحي عرب المدابغ الرئيسية مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والالتزام بتطبيق كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لحماية العاملين بالمشروع خلال التنفيذ.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى جاهدة لإحداث طفرة ملموسة على مستوى كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين وأهمها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي مشيرًا إلى وضع كافة الإمكانيات والآليات التي تتوافر لدى المحافظة لكل المشروعات الخدمية والتنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة لافتا إلى حرصه على متابعة المشروعات التي تتم علي أرض الواقع ميدانيًا للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والدفع بها وتذليل ما يعترضها من معوقات للانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد فضلا عن الوقوف على احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق العامة.

وشدد المحافظ على المسئولين التنفيذيين بأهمية متابعة المشروعات ميدانيًا للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد والتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة لسرعة نهو الأعمال في توقيتاتها المحددة وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة وذلك تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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