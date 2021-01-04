مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم، عند مستوى 1،483.30، بانخفاض قدره 6.48 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 651.75، بارتفاع قدره 1.56 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و451 ألفًا و225 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 384 ألفًا و655 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 59 صفقة.