رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:14 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم، عند مستوى 1،483.30، بانخفاض قدره 6.48 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 651.75، بارتفاع قدره 1.56 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و451 ألفًا و225 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 384 ألفًا و655 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 59 صفقة.

موضوعات متعلقة

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

بخصم 50 ألف جنيه.. إلى أين وصلت مصر فى إنتاج السيارات الكهربائية؟

الإفتاء: تغريم مخالفي إجراءات مواجهة كورونا أمر جائز شرعًا

وزيرة الصحة: متابعة أكسجين المستشفيات إلكترونيًا.. وتوفر مخزون 12 ساعة

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

وزيرة الصحة: متابعة أكسجين المستشفيات إلكترونيًا.. وتوفر مخزون 12 ساعة

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيّس»

خبراء: متغير كورونا الجديد قد يجعل احتواء الجائحة أكثر صعوبة

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
المستشار فرج فتحى فرج
المصالحة القطرية
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
المزيد

الثقافة

صدور ديوان «بخفة فيل» للشاعرة بسنت عبداللاه

الأربعاء.. عادل عصمت يناقش «مخاوف نهاية العمر» بالنيل الثقافية

60 عاما على رحيل ألبير كامو.. فيلسوف العدمية وأديب نوبل

«الفن وتحسين جودة حياة ذوي الهمم» ملتقى أونلاين بثقافة الجيزة