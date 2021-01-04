رفع 50 طن مخلفات وقمامة في حملة بقرى المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة والأتربة من الشوارع الرئيسية بأحياء المدينة ومداخل القرى قامت خلالها برفع 50 طن مخلفات وقمامة بحي شمال المدينة وقرية نزلة حسين.وأكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية تواصل تنظيم حملات النظافة بشوارع المدينة والقرى التابعة لها لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد.وأوضح رئيس المركز أن الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين نظمت اليوم حملة لأعمال النظافة، تم خلالها رفع ٣٠ طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.وأضاف محمود حسين رئيس حى شمال المدينة أن قسم البيئة قام بأعمال النظافة بنطاق الحى وشوارعه لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، وتم رفع ٢٠ طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحي ونقلها للمقلب الوسيط.