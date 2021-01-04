القوات التركية تنفذ جولة استطلاعية بسهل الغاب فى ريف حماة السورى

عمدت القوات التركية اليوم الاثنين، إلى تنفيذ جولة استطلاعية في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.وأفاد المرصد السورى لحقوق الانسان، بأن عملية الاستطلاع تركزت في بلدة قسطون حيث من المرتقب أن يتم إنشاء نقطة عسكرية تركية هناك.وقى السياق ذاته، قامت القوات التركية بنشر عدة محارس مسبقة الصنع على الطريق الدولي m4.وارتفعت الانسحابات التركية خلال الشهر الماضى من نقاط المراقبة التابعة لها والتي باتت مؤخرا ضمن مناطق نفوذ الجيش السوري، ففي ما يخص النقاط التركية الرئيسية والبالغ عددها 12، انسحبت القوات التركية بشكل كامل من 5 منها وهي مورك وشير مغار بريف حماة، وعندان والراشدين بريف حلب، والصرمان بريف إدلب، كما تواصل انسحابها من 3 نقاط رئيسية وهي العيس والشيخ عقيل بريف حلب، والطوقان بريف إدلب، حيث تتواصل عمليات التفكيك وحزم الأمتعة ومن المرتقب أن يتم إفراغها بشكل كامل خلال الساعات والأيام القليلة القادمة.في حين يتبقى 4 نقاط تركية رئيسية وهي في الأصل لم تحاصر من قبل قوات الجيش السورى، وتتمثل بـ نقطة اشتبرق غربي جسر الشغور والزيتونة بجبل التركمان وصلوة بريف إدلب الشمالي وقلعة سمعان بريف حلب الغربي.