حرب ألبومات رأس السنة.. عمرو دياب الرابح الأكبر

تنافس عدد من نجوم الغناء على طرح ألبوماتهم في موسم رأس السنة الجديدة، ورغم ندرة الألبومات المطروحة خلال هذه الأيام بسبب تفشي فيروس كورونا، إلاّ أن المنافسة انحسرت بين عمرو دياب ومحمد منير وتامر حسني الذي حاول أن يدخل المنافسة ببعض أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذي" الذي طرحه منذ أشهر.عمرو دياب كان له نصيب الأسد من الاستحواذ على نسب المشاهدة لأغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" الذي طرح منه حتى الآن، 8 أغاني كاملة منذ الإعلان عن طرح أولى أغانيه 25 ديسمبر الماضي والتي حملت اسم "فاكرني يا حب" التي حققت نجاحًا كبيرًا، ثم اتبعها بعدد من الأغاني حققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة ويتضمن ألبوم الهضبة "يا أنا يا لأ " 12 أغنية جديدة هى:1- يا أنا يا لأ (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).3- شكرًا (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: إسلام زكي - توزيع: رامي سمير).5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان: وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).8- وأنا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).9- يا دلعو (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).ومن المقرر أن يطرح الهضبة عمرو دياب بقية أغاني الألبوم خلال يناير الجاري، خاصة بعد أن تغيرت منظومة سوق الكاسيت منذ فترة فأصبح نجوم الغناء يطرحون أغاني ألبوماتهم بشكل منفرد بدلا من طرحه بشكل كامل لتأخذ كل أغنية نصيبها من المشاهدة والاستماع والترويج.وينافس الهضبة بقوة محمد منير، الذي قرر طرح ألبومه الغنائي الجديد في موسم رأس السنة، حيث بدأ بطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "باب الجمال" عبر قناته بموقع يوتيوب وأحد تطبيقات إحدى شركات الهاتف المحمول حيث لاقت الأغنية رواجًا كبيرًا على السوشيال ميديا، وهى الأغنية التي تحمل نفس اسم ألبومه الجديد والمنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبوطالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهم مع منير، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.ويحتوي ألبوم منير على 6 أغاني هى "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نورالدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، إضافة إلى "زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا، وأغنية الالبوم "باب الجمال".ويتعاون الكينج في ألبومه الجديد لأول مرة مع الشاعر نورالدين محمد في أغنية "أنا رايق" التي يلحنها أحمد عمار وهي توزيع أسامة الهندي، كما يتعاون مع عدد من الموسيقيين منهم سامر أبوطالب، عمر إسماعيل، وسام عبدالمنعم.على جانب آخر، حاول تامر حسني ركوب موجة أغاني رأس السنة للاستحواذ على اهتمام الجمهور بطرح الأغاني المتبقية من ألبومه الغنائي الجديد "خليك فولاذي" الذي طرحه في أغسطس الماضي، حيث طرح 3 أغنيات هى"قد الفراق" و"طمعتيني" و"خليك فولاذي" في محاولة للاستحواذ على انتباه الجمهور.وقدم تامر 8 أغنيات من ألبومه "خليك فولاذي" خلال الأشهر الماضية والأغانى التى طرحها من الألبوم هي "اختراع، مبطلناش إحساس، فجأة افترقنا، بألف سلامة، كرهتنى فى الحب، قولني كلام، نفس النهاية وفى جمال كده".