الأمم المتحدة تؤكد مساندتها ودعمها النيجر في تطورها الديمقراطي

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل، محمد بن شمباس، دعم الأمم المتحدة حكومة وشعب النيجر، فضلا عن استعدادها لدعمها في تطورها الديمقراطي، وفي تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وذكر الموقع الإجباري النيجري «الساحل» أن ذلك جاء خلال زيارة المسئول الأممي للنيجر، حيث التقى الرئيس محمدو إسوفو، مهنئًا إياه على التنظيم السلمي للانتخابات، مشيدا بالشعب النيجري لالتزامه بتوطيد السلام والديمقراطية من خلال الانتخابات، داعيا جميع الأطراف السياسية إلى اللجوء إلى الوسائل القانونية لحل أي نزاع محتمل.