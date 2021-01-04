تسليم الجثمان مجهول الهوية إلى ذويه بعد التعرف عليه بمطروح

قال محمد الطليمي مشرف الطوارئ بمديرية الصحة بمطروح، إن النيابة العامة قررت تسليم الجثمان مجهول الهوية الذي تم العثور عليه ضمن 6 جثامين للمهاجرين غير الشرعيين التي تم العثور عليهم في أحد شواطئ السلوم إلى ذويه بعد التعرف عليه حيث تبين أنه يدعى "إبراهيم السيد عبدالرحيم" ويبلغ من العمر 27 سنة، ويقيم في الحامول بمحافظة كفر الشيخ.وأوضح «الطليمي» لـ«الدستور» أن الجثامين التي تم العثور عليها تابعة لنفس المركب الغارقة الأسبوع قبل الماضي، حيث بلغ إجمالي الجثامين التي تم العثور عليها حتى الآن 13، مؤكدا أنه تم تسليم جميع الجثامين إلى ذويهم.وكان مشرف الطوارئ بمديرية الصحة بمطروح، أكد في تصريحات سابقة لـ«الدستور»، العثور على 6 جثامين لمهاجرين غير شرعيين بالسلوم، وذلك بعد غرق إحدى المراكب على السواحل المصرية، وتم نقلهم إلى مستشفى السلوم، حيث تم إنهاء الإجراءات واستخراج تصاريح النيابة العامة بتسليمهم إلى ذويهم ودفنهم.