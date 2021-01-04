منظمة التعاون الاقتصادى تحذر من ردود أفعال عنيفة حال فرض إجراءات جديدة

أكدت كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لورانس بون، اليوم الإثنين، أن التأثير الاقتصادي الذي أحدثه وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يجب أن يغير موقف الحكومات تجاه قضايا الإنفاق العام والديون، محذرة من أن "التقشف الجديد" قد يخاطر برد فعل شعبي عنيف.وقالت بون -في حوار أجرته مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في باريس إن الجمهور سيثور بالتأكيد ضد أي إجراءات تقشف جديدة أو زيادات ضريبية، إذا سعت الحكومات بسرعة إلى إعادة مستويات العجز والديون إلى مستويات ما قبل أزمة الوباء.وأشارت الصحيفة بدورها، إلى أن تصريحات بون في هذا الشأن جاءت تعليقًا على إطلاق الحكومات والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم المتقدم إجراءات تحفيزية غير مسبوقة في محاولة لحماية اقتصاداتها من التأثير الهائل للوباء، قائلة: "إن الناس سوف يتساءلون بكل تأكيد بعد الأزمة؛ من أين أتت كل هذه الأموال؟!... واعتبرت أن الحكومات ستكافح لتعترف بأنها لا تستطيع الإنفاق لمعالجة تغير المناخ أو لتعويض أولئك الذين يخسرون من إصلاحات السياسة.وأضافت: "إذا اعتقدنا أن هناك استياء شعبيًا لأن جودة الوظائف كانت تدهور قبل جائحة كوفيد-19، فسيكون الأمر أسوأ بكثير بعد هذا الوباء"، داعية البلدان إلى الاستمرار في استخدام السياسة المالية التي تتمحور حول زيادة الإنفاق العام وخفض الضرائب- لمساعدة الاقتصادات على التعافي، وخفض معدلات البطالة مع انحسار التأثير الفوري للوباء، وجادلت بأن هناك درسًا يمكن استخلاصه من الأزمة المالية العالمية التي اندلعت قبل حوالي عقد من الزمان.وتابعت: "أن الخطأ الذي ارتكبناه لم يكن نقصًا في التحفيز خلال فترة الأزمة في عام 2009، بل إنه وقع في وقت لاحق في 2010 و2011 وما بعد ذلك، لا سيما في الدول المطلة على جانبي المحيط الأطلسي والدرس الأول ربما يدفعنا إلى التأكد من عدم تشديد الحكومات بعد عام أو عامين من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي".وأشارت بون إلى أن "منظمتها كانت من أبرز المشجعين لسياسات التقشف بعد الأزمة المالية، لكن الوضع الراهن يحتم على البلدان التخلص من الأهداف الرقمية قصيرة الأجل للعجز العام والديون، وتبني بدلًا من ذلك أهداف الاستدامة طويلة الأجل، بما في ذلك قبول أن أعباء الدين العام سترتفع حتى تعود الاقتصادات إلى طبيعتها".ورأت أن الأمر ربما يكون تحولًا جذريًا في أوروبا، حيث تجبر معاهدات الاتحاد الأوروبي الدول على الحد من الديون إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وفي المملكة المتحدة، تعهدت الحكومة بوضع عبء الديون على مسار هبوطي، مضيفة أن تحليلات القدرة على تحمل الديون يجب أن تأخذ في الاعتبار أن المستثمرين على استعداد لامتصاص إصدار السندات لمعظم الاقتصادات المتقدمة، وأن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة منخفضة في المستقبل القريب.وقالت بون في هذا الشأن: "إنه من المقرر أن تظل أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة بما يكفي؛ حتى نتمكن من إعادة النظر في ما نفعله بالسياسة المالية وعلينا أن نفكر في الاستدامة بطريقة أكثر تقديرية على مدى فترة زمنية أطول، وكذلك بطريقة أكثر ديمقراطية بمعنى أنه إذا تم تحديد الهدف على المستوى السياسي، فيجب تقييمه بشفافية معززة"، مؤكدة أن هذا الأمر يعني أن الحكومات يجب أن تضطلع بالدور الأساسي المتمثل في استقرار الاقتصاد بعد التعافي من أزمة الجائحة مع دعم البنوك المركزية المستقلة للعب دور داعم، لأن الاقتصادات المتقدمة بحاجة إلى إعادة التفكير بشكل أساسي في العلاقة بين السياسة المالية والنقدية.وأضافت أنه ليس من الصحي أن تكون هناك سياسة نقدية فقط يديرها أشخاص مستقلون وخاضعون للمساءلة، ولكن ليسوا منتخبين ديمقراطيًا، ويكونون مسئولين عن جميع سياسات الاستقرار، وهذا من شأنه أن يحدث ثورة في جيل من صنع السياسات، حيث كانت جهود التحفيز الاقتصادي مدفوعة إلى حد كبير ببنوك مركزية مستقلة مدفوعة بمخاوف بشأن التضخم، ولكن لم تتأثر بالسياسة، موضحة أنه لا يزال يتعين على البنوك المركزية أن تلعب دورًا في ضمان عدم قيام الحكومات بفرض أي قرارات جديدة بحيث أصبح التضخم تهديدًا للتقدم الاقتصادي ومستويات المعيشة.