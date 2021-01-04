منظمات حقوقية تطالب بتحرك فورى لرفع حظر السفر عن قطريين

استنكرت منظمات حقوق الإنسان "المنحنى الخطير والفج" الذي تنتهجه الدوحة في تجاهل الدعوات المطالبة برفع حظر السفر المفروض على عدد من المواطنين القطريين من بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة، ومنع بعضهم من التصرف في أمواله دون سند قانوني وبمحض إجراءات تعسفية.وطالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بقطر؛ علي بن صميخ المري، بالتواصل مع الجهات الأمنية القطرية لرفع حظر السفر التعسفي بشكل عاجل وحث السلطات القطرية على الالتزام بتعهداتها الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والملزم بكفالة حق حرية التنقل الذي صدقت عليه قطر مؤخرًا.ودعت المنظمات المقررين المختصين بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى ضرورة التدخل العاجل والتواصل مع السلطات القطرية من أجل الإنهاء الفوري لحملة الترهيب والمضايقة والمنع من السفر المفروضة على هؤلاء المواطنين، وإسقاط التهم الموجهة ضدهم والتي لا أساس لها من الصحة.ففي 18 إبريل 2016 منعت السلطات القطرية الشيخ سعود بن خليفة آل ثاني من السفر، بناءً على قرار صادر من مركز القيادة الوطني التابع لوزارة الداخلية، وقد دأبت الحكومة القطرية على اتخاذ إجراءات تعسفية ضده ومنها منعه من حضور الاجتماع العائلي الدوري الذي يتم في الديوان الأميري بحضور الأمير.وفي أوائل 2018، وفي منشور على صفحته بوسائل التواصل الاجتماعي، طالب الشيخ سعود السلطات القطرية بالسماح له بالسفر من أجل تلقي العلاج حيث إن حالته الصحية تستدعي سفره للعلاج ولم تستجب السلطات لطلبه.وفي 1 إبريل 2019 لجأ الشيخ سعود إلى القضاء القطري فرفع دعوى قضائية للطعن على قرار منعه من السفر الصادر عن وزارة الداخلية، وفي 8 مايو 2019 حكم القضاء الإداري بقبول الطعن نظرًا لاحتمالية تعسف الإدارة في استعمال حقها في ظل غياب الأسباب الدافعة للمنع بالسفر، وبدلًا من امتثال السلطات القطرية لأحكام القضاء، استمرت في تعنتها وأصدر جهاز أمن الدولة قرار آخر منفصل بمنعه من السفر في 2 مايو 2019، وذلك وفقًا للمادة 7 من قانون جهاز أمن الدولة- المعيب- (قانون رقم (5) لسنة 2003 المعدل). وهو القرار الذي اعتبره القضاء مشروعًا نظرًا لأنه صادر عن ذات الأجهزة المختصة ويتعلق بأمن الدولة.كما منعت السلطات القطرية المواطن ورجل الأعمال القطري، عبدالله أحمد المهندي، من السفر بعد أن تعرض للاحتجاز التعسفي لمدة 3 أسابيع، عقب انتقاده لغياب سيادة القانون، والفساد الحكومي، خاصة فيما يتعلق بوزارة الداخلية، الأمر الذي جعل السلطات القطرية تصدر قرارًا بمنعه من السفر منذ 2013، وكذلك تجميد أمواله الخاصة والتجارية دون إبداء أي أسباب لذلك، وعلى الرغم من أن السلطات القطرية حفظت القضية الخاصة به فإنه مازال ممنوعًا من السفر لما يقرب من سبع سنوات.وفي 8 يناير 2017 تم وضع المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور نجيب بن محمد النعيمي ووزير العدل السابق، على قائمة الممنوعين من السفر بسبب مواقفه المعارضة والمنتقدة للحكومة القطرية وسياساتها التي يعبر عنها بشكل سلمي عبر وسائل التواصل، حيث تم إعلامه بقرار المنع عبر رسالة هاتفية نصية أرسلت له من مكتب النائب العام في الدوحة دون توضيح أي أسباب.وظل "النعيمي" ممنوعًا من السفر منذ تاريخه وحتى الآن، على الرغم من صدور حكم من أحد المحاكم القطرية في 4 يونيو 2017 يفيد بإلغاء المنع من السفر نظرًا لانتفاء مبرر المنع المقرر، إلا أن السلطات التنفيذية في الدوحة تواصل منع النعيمي من السفر في إجراء تنفيذي تعسفي دون أي اساس قانوني وهو ما يشير إلى أن هذا القرار جاء كعقوبة له على مواقفه السياسية في انتهاك واضح لحقه في حرية الرأي والتعبير أو ممارسة عمله كمحامي مدافع عن حقوق الإنسان.في الإطار ذاته، تم اعتقال المواطن محمد يوسف السليطي بشكل تعسفي، ومنعه من السفر دون علمه بأسباب المنع باستخدام القوانين المحلية المقيدة للحريات الأساسية التي تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها من طرف قطر، خاصة القانون رقم 5 لسنة 2003 المعدل والخاص بإنشاء جهاز أمن الدولة، حيث ظل معتقل لمدة خمس أشهر وبعد الإفراج عنه ظل ممنوع من السفر، وقد اعتقلت السلطات القطرية السليطي مرة أخرى بعد يومين فقط من إرسال أحد المؤسسات الحقوقية شكوى بخصوص السليطي إلى الأمم المتحدة، حيث اعتقله جهاز أمن الدولة من منزله، وحتى اللحظة لا يزال السليطي رهن الاعتقال الانفرادي في سجون أمن الدولة وبمعزل عن العالم الخارجي، فيما تم حذف حسابه على تويتر.وأكدت المنظمات الحقوقية أن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها قطر بحق المواطنين القطريين الأربعة تنتهك الحق في حرية التعبير المكفول في الدستور القطري، والمصان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه قطر بموجب المرسوم رقم 40 لسنة 2018. كما أن قرار المنع من السفر يتضمن مخالفة صريحة من قبل السلطات القطرية للمادة الثالثة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة الثانية عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة.ومن ثم تطالب هذه المنظمات الأمم المتحدة بسرعة التدخل للضغط على السلطات القطرية من أجل إنهاء كل الإجراءات التعسفية الواقعة على المواطنين القطريين الأربعة، ورفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر وإطلاق سراح المحتجزين منهم، كما تطالب السلطات القطرية بضرورة تعديل القوانين التي تحتوي على مصطلحات غامضة وفضفاضة التي يتم استخدمها لتقييد الحريات الأساسية.