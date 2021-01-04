بعد تصريحات حورية فرغللي.. روشتة تخطي الاكتئاب وتقبل النفس

«لا أنظر للمرآة منذ سنتين، لأننى أشعر بالحزن من مظهري».. بهذه الكلمات عبرت الفنانة حورية فرغللي عن حالتها، والتى اختفت عن حضور المهرجانات والمناسبات الفنية منذ حوالي 3 سنوات.كما لامت حورية فرغللي على الوسط الفني بعدم السؤال عليها، سوى رانيا محمود ياسين والفنانة لبلبة، ولم يصل لها دعوات لحضور مناسبات ومهرجانات فنية، مضيفة أنها منذ 4 سنوات لا تشم رائحة الطعام ولا تأكل بسبب مشكلة الأنف التى تعرضت لها إثر عملية جراحية لم تلق النجاح.وبعد تصريحات الفنانة حورية فرغلي تلقت دعم كبير من جانب جمهورها الذين تنموا لها العودة من جديد.وبدأت القصة بعملية جراحية بالأنف وليست تجميلية بسبب إصابة تعرضت لها خلال ركوبها على فرس كانت تمتلكه، ومن ثم سافرت للنمسا لإجراء عملية ولكن الطبيب قام بتشويه الأنف ورفض أطباء كثيرون مصريون إجراء عمليات أخرى حتى لا تتفاقم المشكلة، ومن ثم أجرت أكثر من عملية تجميل لإصلاح الوضع ولكن لم تلق النجاح المطلوب.وفي هذه السطور نقدم لـ"حورية فرغللي" وكل من يعاني من نفس مشكلتها، روشتة من جانب موقع mayoclinic للخروج من هذه الحالة وتقبل النفس كما هي بوضعها الجديد.وفقًا للموقع يتعرض المريض الذي تعرض لعملية تجميل فاشلة إلى عدم تقبل الوضع ومن ثم الدخول في حالة اكتئاب خاصة مع شخصية كانت دائمة الظهور على الكاميرا.هناك مجموعة من الحلول للخروج من هذا الأمر يأتي أبرزها التقرب من أشخاص يقبلونك كما أنت خاصة من عائلتك أصدقاؤك المقربين فهم أكثر أشخاص يفهمونك بالطبع، والعمل على ممارسة الأنشطة المختلفة خاصة ممارسة الرياضة فهي تضخ الدم بالجسم وتزيد من هرمون السعادة.وهناك أنواع من العلاج من بينها الدوائية والعلاج السلوكي المعرفي وهو علاج نفسي ومن الممكن أن المريض يشمل العلاجين معًا.