القبض على موظف أثناء التنقيب عن الآثار أسفل منزله

أقدم موظف على التنقيب عن الآثار أسفل منزله، في قرية بلجاي التابعة لمركز المنصورة، وتسبب في إحداث حفرة عمقها 7 أمتار في منزله، وتهالك المنازل المجاورة.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، إخطارًا بوورد بلاغ من "محمود. س. ب"، 50 عاما، تاجر ملابس، و"سامي. ع. ع"، 67 عاما، صاحب مكتب العمران للمقاولات، ويقيمان في قرية بلجاي دائرة المنصورة، إلى ضباط قسم شرطة المنصورة، اتهما "محمد. ف"، 36 عاما، ملاحظ في شركة أبو زعبل للأسمدة، بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله في ذات القرية.بالانتقال إلى المكان، تبين قيام المذكور بالحفر في المنزل من الداخل في الدور الأرضي، ووجود حفرة عمقها 7 أمتار، وبعض أدوات الحفر، وتم التحفظ على المكان والأدوات.وتحرر المحضر رقم 262021 إداري المنصورة، وأخطرت النيابة العامة.