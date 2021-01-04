إصابة 12 شخصًا في حادثي إطلاق نار بميامي الأمريكية

أصيب 12 شخصا في حادثي إطلاق نار منفصلين في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.وأفادت شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، نقلا عن السلطات المحلية، اليوم الإثنين، بأن حادث إطلاق النار وقع في ليتل ريفر بارك بمدينة ميامي، حيث فتح مسلحان النار بالقرب من ملعب لكرة السلة، مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بينهم ستة في حالة حرجة، بينما أصيب أربعة أشخاص آخرون في حادث إطلاق نار ثان وقع في حي اللاباتاه بالمدينة.ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات حادثي إطلاق النار.