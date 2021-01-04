«شباب الحرية» تطالب بمعاقبة المستشفيات الخاصة لاستغلالها أزمة كورونا

طالب محمد أحمد مهنى، أمين الشباب بحزب الحرية المصري، أجهزة الدولة الرقابية بمواجهة مستغلي أزمة فيروس كورونا من أصحاب المستشفيات الخاصة بكل الحزم في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها الدولة وأزدياد أعداد المصابين.وأوضح محمد مهنى، أن القطاع الخاص لا ينفصل عن الدولة، وأنه أحد الجهات التابعة لها خاصة وأن وزارة الصحة تعاملت بلين مع المستشفيات الخاصة لذلك حتمًا ولابد وأن تخضع هذه المستشفيات لرقابة قوية وصارمة وفرض عقوبات شديدة تصل لحد تطبيق الطوارئ علي هؤلاء.كما شدد أمين الشباب بحزب الحرية المصري، على ضرورة وضع تسعيرة عادلة لهذه المستشفيات قائمة علي تصنيف لها ولخدماتها المقدمة التي تناسب جميع الفئات، مؤكدًا أن الأسوا من الأزمة هو استغلالها لتحقيق ربح علي حساب المرضي في هذا الوقت.وتابع محمد مهنى قائلا: "من يتوجه لهذه المستشفيات لا يذهب للترفيه ولكن الظروف جعلته يتوجه لها في ظل الضغط الكبير الذي تعانى منه المستشفيات الحكومية والجامعية لمواجهة هذا المرض"، مضيفا أن هذا الوقت يحتاج منا جميعا التكاتف حتى عبور هذه الأزمة وانتهاء الجائحة.كما شدد مهنى، على ضرورة وضع الدولة بمؤسساتها الرقابية وخصوصا جهاز حماية المستهلك، رقابة قوية ومتابعة شديدة لمراكز بيع المعدات الطبية التي زاد سعرها أكثر من ٤ أضعاف سعرها وخصوصا أجهزة الأكسجين والتنفس الصناعي لما لها من أهمية قصوي في علاج مرضي هذا الفيروس اللعين فلا يصح ترك الدولة للمرضى فريسة للمستغلين معدومي الإنسانية والضمير.