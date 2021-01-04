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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«أحلام الأدب».. قراءة لسيرة الأحلام في النصوص المقدسة

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:29 م
إبراهيم أزوغ
إبراهيم أزوغ
خالد حماد
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صدر حديثًا كتاب الباحث إبراهيم أزوغ "أدب الأحلام وأحلام الأدب.. دراسة تاريخية نقدية" عن دار رؤية للنشر والتوزيع، والذي يقع في أكثر من 340 صفحة من القطع المتوسط، حيث يسرد فيه المؤلّف تفاصيل تاريخ وسيرة الأحلام بدءًا من التلقي، وصولًا إلى تأويلها عبر الثقافات الإنسانية قديمًا وحديثًا.

يذهب الكتاب إلى أن الحضارات الإنسانية الأولى عرفت الأحلام بوصفها إشارات إلهية مبشرة ومنذرة، قادرة على كشف مستقبل حياة الإنسان ومصيره.

يشير الكتاب إلى أن الأحلام وردت في النصوص المقدسة بحسبانها جزءًا من الوحي ورسالة ملهمة وفي سير الأنبياء قناة لتلقي أخبار السماء وأوامرها، شكلًا سرديًا وبلاغة خطابية للتأثير في المتلقي.

يلفت الكتاب إلى استمرار الاحتفال بالحلم وصولًا إلى العصر الحديث، حيث لقي اهتمامًا واضحًا في الأبحاث العلمية والثقافية الغربية الحديثة والمعاصرة.

يناقش الكتاب الأحلام في الكتب المقدسية وسير الأنبياء، ويرى أن الكتب المقدسة مصدرًا قديمًا من المصادر التي وثقت أحلام الإنسان، ونقلتها من صورتها المرئية والمروية إلى نصوص مدونة.

ويوجه الكتاب ميزة هذه الأحلام إلى أنها بمثابة فضاء للمحاورة الإلهية البشرية، ومجال لكشف الأسرار وإيجاد الأجوبة لكل غامض، بجانب ذلك يشكل الحلم تقنية سردية وبلاغية تجعل النص المقدس خطابًا مفتوحًا على إمكانات لانهائية للتأويل تعبر به من دائرة اعتباره نتاجًا لا شعوريًا غيبيًا يحمل رسالة إلى تخيل وخطاب يعكس الواقع بتحولاته وتناقضاته.

أشار الكتاب إلى أن الأحلام في العهد القديم "التوراة" أحد أهم المصادر الدينية والتاريخية القديمة الأكثر احتفالًا بالحلم، فقد خلدت أحلام الأنبياء والحكماء وصولًا للعامة من الناس.

لفت الكتاب إلى أن هناك عشرات الأحلام التى وردت في التوراة منها أحلام مباشرة نموذج "حوار الله وأبيماليك _ملك جرار_ جراء أخذ هذا الأخير لسارة زوج النبي إبراهيم، فأمره الله في المنام برد الزوجة لزوجها، محذرًا إياه ما قد يلحقه من عقوبة الموت إذا ما خالف أمره، ويؤكد هذا المنام مدى ارتباط النص الديني بالحلم وتوظيفه له تحت مسمى واحد (الوحي).

رجع الكتاب إلى العديد من أحلام الأنبياء من حلم سيدنا إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام، ومنها حلم سيدنا يوسف وحلم سيدنا يعقوب وغيرها.

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