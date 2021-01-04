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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز اللوجستي

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:19 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، مركز الخدمات اللوجستية بميناء غرب بورسعيد، لمتابعة سير العمل بالمركز والخدمات المقدمة للمتعاملين معه.

حيث التقى خلاله عددًا من المتعاملين مع المركز للاستفسار عن مستوى الخدمات المقدمة إليهم، كما تابع أداء العاملين بمنظومة النافذة الواحدة بالمركز اللوجستي بعد انتقال أسلوب العمل من الورقي إلى الرقمي.

وأشاد المحافظ بما تحقق من تطور ملحوظ فى مستوى الأداء بالمركز، وحصوله على المركز الأول على مستوي المراكز اللوجستية، والذي نتج عن الاهتمام الكبير والمتابعة الدقيقة التى توليها الدولة لإنجاح منظومة «النافذة الواحدة»، بالتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة، والتي تساعد فى سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، بعد أن تم تطويره وتزويده وتجهيزه بأحدث الأجهزة الإلكترونية، لتسهم في سرعة ودقة العمل والتأمين وإحكام الرقابة، وتقديم أفضل خدمة للمتعاملين مع الجمارك وفي أسرع وقت، فضلا عن الربط الإلكتروني لجميع الجهات العاملة بميناء بورسعيد عن طريق الشبكة الإلكترونية.

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