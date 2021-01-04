برلمانية: تدريس الألمانية لطلاب الطب والهندسة يسهل هجرة علمائنا للخارج

وجهت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، سؤالًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول أسباب اتخاذ قرار تعميم دراسة اللغة الألمانية على طلاب كليات الطب والهندسة.وعلقت «البطران» على تصريح الدكتور خالد عبدالغفار الذي تضمن قوله "أن أهمية القرار تأتي في إطار أن هناك بعض خريجي كليات الطب والهندسة يستكملون دراستهم للحصول على الدراسات العليا في ألمانيا، وبالتالي بهدف التسهيل على الطلاب عند السفر للحصول على الدراسات العليا"، قائلًة: "على الرغم من أن وجهة النظر في القرار جيدة، إلا أن هناك أبعادًا أخرى لها وهي أن ألمانيا وإنجلترا من أعلى الدول استقبالًا لخريجي لهاتين الكليتين بعد التخرج، ما يؤدي إلى بقاء الطلاب بالخارج في ظل حاجة الدولة الماسة للأطباء الذين هم في تضاؤل مستمر".وتساءلت عضو مجلس النواب، هل درست الوزارة القرار بشكل يحقق التوازن بين حاجة المجتمع لهذه التخصصات التي تعتبر قلة قليلة من تخصصات أخري؟، خصوصًا أن هذا القرار قد يسهل بقائهم بالخارج، خاصة في ظل الأعداد المتناقصة مع تفشي جائحة كورونا، ما يتنافى مع سعي الدولة لتحقيق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.