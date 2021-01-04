السجن لأب وأبنائه لقتل شخص وترويع المواطنين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جابر عبد الحميد خليل، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد والسجن 10 سنوات لوالده وشقيقه ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، بعد اتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل آخر وترويع المواطنين وحيازة أسلحة دون ترخيص، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين مصطفى السيد هاشم، ووائل عزيز مهنا، وسكرتير الجنايات عمرو زكي.ترجع أحداث القضية رقم 3317 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بقيام 3 أشخاص بترويع المواطنين بالأسلحة ومصرع شخص وإصابة آخر بأحد شوارع دائرة القسم.كشفت التحقيقات قيام كل من ع.م.م، عاطل، ووالده م.م.م، وشقيقة خ.م.م، باستعراضهم القوة والعنف حاملين الأسلحة النارية والبيضاء وإلقاء الرعب في نفوس المواطنين، وكل من يعترض طريقهم.وأضافت التحقيقات قيام المتهم الأول بإطلاق عيارا ناريا من مسدس خرطوش صوب المجني عليه "م.ح.م"، فسقط على الأرض قتيلا، وقام والده وشقيقة بالتعدي على المجني علية "أ.م.ج"، وشرعوا في قتله، وبتقنين الإجرءات تم إلقاء القبض على المتهمين، وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات.