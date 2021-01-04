موقع يونانى: تركيا توقف التنقيب في شرق المتوسط وبحر إيجة

ذكر موقع "كاثمريني" اليوناني، أن أثينا تلقت تأكيدات بأن تركيا ستمتنع عن التنقيب عن الغاز والنفط وغيرها من الإجراءات التي تتحدي بها السيادة اليونانية في شرق البحر المتوسط ​​وبحر إيجة.وتنتظر أثينا اتخاذ أنقرة الخطوة الأولى للتهدئة، باعتبارها المستضيفة للاجتماع الأول، إذ تقرر استئناف المحادثات بين البلدين في تركيا.ومن المقرر بقاء سفينة المسح الزلزالي التركية أوروتش رئيس في المياه التركية خلال الأسابيع المقبلة، وتظل أثينا حذرة في أعقاب العديد من التصريحات المثيرة للجدل الشهر الماضي من قبل مسؤولين حكوميين أتراك رفيعي المستوى.ومن بين هؤلاء وزير الطاقة التركي فاتح دونماز الذي دعا إلى إعادة التفاوض بشأن معاهدة لوزان لعام 1923 التي ترسم الحدود بين البلدين، ومطالب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار المتكررة بنزع السلاح من عدة جزر يونانية، بالإضافة إلى اعتقال سكرتير القنصلية التركية مؤخرًا بتهم التجسس في جزيرة رودس اليونانية.وتعتقد أثينا أن الرئيس التركي سيختار في نهاية المطاف طريق الدبلوماسية، خاصة بعد وصول جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة، ومخاطر فرض عقوبات ضد أنقرة خلال قمة المجلس الأوروبي المقررة في مارس المقبل.