ما بين الألوان المحايدة والزاهية.. موضة معاطف موسم شتاء 2021

- المعطف الملون مع الملابس الزاهية:

- إطلالات موحدة من نفس درجة لون المعطف:

- المعطف الملون بدرجات الباستيل:

- المعطف الملون الكاروه:

انتشرت الكثير من صيحات الموضة لموسم فصل شتاء عام ٢٠٢١، وخاصة الصيحات المختلفة للمعاطف الشتوية، التى صممها مصممو الأزياء بألوان داكنة، وأصبح يمكن التمتع بها بالألوان الفاتحة لإطلالات أنيقة وراقية.انتشرت الكثير من المعاطف الملونة بداية من اللون الأحمر إلى اللون البنفسجي واللون الأصفر واللون الأخضر، وأصبح اختيار لون المعطف باللون المفضل لدى المرأة يساعدها في التجديد من إطلالتها بكل سهولة مع إحساسها بالدفء.سيطرت بقوة على مدرجات الموضة لموسم فصل شتاء عام 2021 المعاطف الملونة التى تم تنسيقها مع الملابس الزاهية، فقد نسق مثلا المعطف الأخضر مع البنطلون الأحمر، أو المعطف البرتقالي مع البلوزة الفوشيا.تم تنسيق المعطف الملون بطريقة مميزة من خلال ارتدائه مع قطع بدرجات متقاربة مع لون المعطف مثلا تنسيق المعطف السماوي مع جيبة وبلوزة باللون الأزرق.تعتبر المعاطف بدرجات الوان الباستيل من أبرز صيحات موضة موسم فصل شتاء عام 2021 ويتم تنسيقها مع ملابس بدرجات الباستيل بألوان مختلفة ناعمة.انتشرت موضة المعطف الملون الكاروه بقوة خلال موسم فصل شتاء عام 2021 فهو من القطع التي يسهل تنسيقها مع ملابس بدرجات زاهية أو بالوان محايدة.