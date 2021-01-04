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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ما بين الألوان المحايدة والزاهية.. موضة معاطف موسم شتاء 2021

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:03 م
معاطف موسم شتاء
معاطف موسم شتاء
سلمى بدر
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انتشرت الكثير من صيحات الموضة لموسم فصل شتاء عام ٢٠٢١، وخاصة الصيحات المختلفة للمعاطف الشتوية، التى صممها مصممو الأزياء بألوان داكنة، وأصبح يمكن التمتع بها بالألوان الفاتحة لإطلالات أنيقة وراقية.

انتشرت الكثير من المعاطف الملونة بداية من اللون الأحمر إلى اللون البنفسجي واللون الأصفر واللون الأخضر، وأصبح اختيار لون المعطف باللون المفضل لدى المرأة يساعدها في التجديد من إطلالتها بكل سهولة مع إحساسها بالدفء.

- المعطف الملون مع الملابس الزاهية:
سيطرت بقوة على مدرجات الموضة لموسم فصل شتاء عام 2021 المعاطف الملونة التى تم تنسيقها مع الملابس الزاهية، فقد نسق مثلا المعطف الأخضر مع البنطلون الأحمر، أو المعطف البرتقالي مع البلوزة الفوشيا.

- إطلالات موحدة من نفس درجة لون المعطف:
تم تنسيق المعطف الملون بطريقة مميزة من خلال ارتدائه مع قطع بدرجات متقاربة مع لون المعطف مثلا تنسيق المعطف السماوي مع جيبة وبلوزة باللون الأزرق.

- المعطف الملون بدرجات الباستيل:
تعتبر المعاطف بدرجات الوان الباستيل من أبرز صيحات موضة موسم فصل شتاء عام 2021 ويتم تنسيقها مع ملابس بدرجات الباستيل بألوان مختلفة ناعمة.

- المعطف الملون الكاروه:
انتشرت موضة المعطف الملون الكاروه بقوة خلال موسم فصل شتاء عام 2021 فهو من القطع التي يسهل تنسيقها مع ملابس بدرجات زاهية أو بالوان محايدة.
ما بين الألوان المحايدة والزاهية.. موضة معاطف موسم شتاء 2021
ما بين الألوان المحايدة والزاهية.. موضة معاطف موسم شتاء 2021
ما بين الألوان المحايدة والزاهية.. موضة معاطف موسم شتاء 2021
ما بين الألوان المحايدة والزاهية.. موضة معاطف موسم شتاء 2021
ما بين الألوان المحايدة والزاهية.. موضة معاطف موسم شتاء 2021
ما بين الألوان المحايدة والزاهية.. موضة معاطف موسم شتاء 2021
ما بين الألوان المحايدة والزاهية.. موضة معاطف موسم شتاء 2021
ما بين الألوان المحايدة والزاهية.. موضة معاطف موسم شتاء 2021
ما بين الألوان المحايدة والزاهية.. موضة معاطف موسم شتاء 2021
ما بين الألوان المحايدة والزاهية.. موضة معاطف موسم شتاء 2021

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