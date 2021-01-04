الدخول على مراحل والتزام بالكمامات أمام معرض إحلال المركبات (صور)

حرص جميع الوافدين على معرض التكنولوجيا لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، على الالتزام بارتداء الكمامات، واتخاذ الإجراءات الوقائية خلال ساعات الانتظار، كما تم دخول المواطنين على مراحل لمنع الزحام داخل المعرض حرصًا على سلامة المواطنين.وشهد مركز مصر للمعارض الدولية إقبال كبير من قبل أصحاب السيارات القديمة الراغبين في إحلال المركبات الخاصة بهم صباح اليوم الاثنين، للمشاركة في فعاليات اليوم الأول من معرض التكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.وانطلق ظهر اليوم الاثنين أول أيام فعاليات المعرض بمشاركة شركات السيارات وممثلي الوزارات والجهات المعنية، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4-6 يناير الجاري.ويتضمن المعرض عمل ورش للجمهور لتوفير كافة المعلومات حول مبادرة الاحلال وفوائد إستخدام الغاز الطبيعي، كما يشهد عرض نماذج حقيقة للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي.