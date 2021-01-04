إصابة سيدة حامل ووالدها بطلق خرطوش في المحلة

أصيبت سيدة حامل ووالدها بطلقة نارية صادرة من سلاح خرطوش، أثناء تدخلهم لفض مشاجرة بين شخصين بقرية العامرية التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى.تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى بإصابة سيدة حامل تدعى "ش. م" ووالدها بطلقة من سلاح الخرطوش أثناء تدخلهم لفض مشاجرة فى عزبة الست بقرية العامرية.وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعى لتلقى العلاج اللازم، كما تم القبض على أطراف المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.