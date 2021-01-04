595 إصابة و10 وفيات بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 595 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة، في بيان وفقًا لقناة (السومرية نيوز)، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 598 ألفًا و369 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفًا و844 حالة في عموم العراق.