روسيا: نتعامل بمسئولية مع مكافحة تغير المناخ

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، إن بلاده على عكس واشنطن تتعامل بمسئولية مع موضوع مكافحة التغير المناخي، معربا عن أمل موسكو أن تتصرف الولايات المتحدة بشكل أكثر واقعية في ظل الإدارة الجديدة.وقال فيرشينين لوسائل إعلام روسية، اليوم الإثنين: "عودة أو عدم عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ هو شأن سيادي لكل دولة"، مؤكدا أن بلاده تتعامل بمسئولية مع مسألة مكافحة العواقب السلبية لتغير المناخ.وأضاف: "لن نعمل مثل الولايات المتحدة بتغيير سياستنا باستمرار في هذا المجال، لإرضاء الاعتبارات الانتهازية الآنية".وتابع فيرشينين: "لقد قدمت روسيا في نوفمبر 2020 أول مساهمة وطنية لها في تنفيذ اتفاقية باريس، وتعتزم زيادة مستوى الطموح المناخي وفقا للقرارات في إطار القانون الدولي"، لافتا إلى أن بلاده تدعو إلى وضع المناخ بين قوسين بعيدا عن أي خلافات سياسية.واختتم قائلا: "إن وفد الولايات المتحدة في محادثات المناخ لسوء الحظ يقوم بشكل مستمر وتعمد بتسييس بعض القضايا الفنية، مما يؤدي إلى مواجهة غير ضرورية"، معربا عن أمله أن يتغير هذا السلوك الهدام في المستقبل نحو مزيد من البناء والواقعية، وتعتبر اتفاقية باريس للمناخ أول اتفاقية دولية شاملة حول حماية المناخ تم التوصل إليها في ديسمبر 2015 في العاصمة الفرنسية باريس، عقب مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة.