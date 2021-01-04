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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«قادمة من السعودية».. تفاصيل جديدة حول السفينة المحتجزة من الحرس الثوري

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:54 م
جريدة الدستور
منار احمد
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قال وكالة فارس الإيرانية، اليوم الإثنين، إن السفينة التي أوقفها الحرس الثوري الإيراني في الخليج، كانت متجهة من ميناء الجبيل بالسعودية إلى كوريا الجنوبية، محملة 7200 طن من الإيناثونول.

احتجزت قوات إيرانية، اليوم الاثنين، ناقلة تابعة لكوريا الجنوبية في مضيق هرمز. وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت لاحق اليوم أن "عملية ما" وقعت بين السلطات الإيرانية وسفينة تجارية عند مضيق هرمز أدت لتغيير مسار السفينة ودخولها إلى المياه الإقليمية الإيرانية. ولم يفصح موقع الهيئة عن أي تفاصيل أخرى.

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