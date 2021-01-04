«قادمة من السعودية».. تفاصيل جديدة حول السفينة المحتجزة من الحرس الثوري

قال وكالة فارس الإيرانية، اليوم الإثنين، إن السفينة التي أوقفها الحرس الثوري الإيراني في الخليج، كانت متجهة من ميناء الجبيل بالسعودية إلى كوريا الجنوبية، محملة 7200 طن من الإيناثونول.احتجزت قوات إيرانية، اليوم الاثنين، ناقلة تابعة لكوريا الجنوبية في مضيق هرمز. وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت لاحق اليوم أن "عملية ما" وقعت بين السلطات الإيرانية وسفينة تجارية عند مضيق هرمز أدت لتغيير مسار السفينة ودخولها إلى المياه الإقليمية الإيرانية. ولم يفصح موقع الهيئة عن أي تفاصيل أخرى.