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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط طن و750 كيلو جرام زيت وخل وطحينة فاسدة بالقليوبية

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:52 م
جريدة الدستور
صلاح عامر
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أكد المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، شن حملات رقابية مكثفة على المخازن لتعبئة المواد الغذائية أو التخزين للتأكد من سلامة وجودة الغذاء وتواريخ الصلاحية الإنتاجية والتأكد من طرق التخزين قبل التداول في الأسواق حفاظا على صحة المواطنين وعدم تعرض حياتهم للخطر.

وقال خليل، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الحملات الرقابية الموسعة استهدفت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع مفتشي الأغذية بوزارة الصحة، حيث تمكنت من ضبط مخزن لتعبئة المواد الغذائية يعمل بدون تصريح وضبط طن و750 كيلو جرام زيت وخل وطحينة منتهي الصلاحية وفاسدة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر لها وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات والإجراءات القانونية حيالها.

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