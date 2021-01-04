البابا تواضروس يوضح أهمية جلسة الاعتراف الشهرية

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الانسان المسيحي مطالب بالحفاظ على جلسة اعترافه الشهرية، لافتا إلى أن الاعتراف هو طقس التوبة وفقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويجلس الفرد ويسر د اخطاءه على يد كاهن الكنيسة ليحصل في النهاية على إحلال من قيود تلك الخطايا وحلول لعدم تكرارها.وأضاف بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في نصائحه التي يقدمها للأقباط بمناسبة احتفالات الكريسماس "راس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد 2021"، أن الانسان المؤمن يجب عليه ان يحافظ قراءاته الروحية فالفرد لا يتغذى الا بالمرور على عدة كتب روحية.