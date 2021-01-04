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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات «كورونا» في قطر لأكثر من 144 ألف حالة

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:49 م
كورونا في قطر
كورونا في قطر
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الإثنين، تسجيل 207 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 143 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و64 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 144644 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 9975 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1257197 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 2474 حالة.

وحسب البيان، بلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 245 حالة حتى الآن، فيما سجلت 117 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 141925 حالة.

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