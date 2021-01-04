مصادر بـ«الصحة»: إخطار «الوزراء» بمستوى الأكسجين يوميا.. وتوجيه بزيادة إنتاجه

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة، عن إعداد الوزارة تقرير يومي عن مستوى استهلاك الأكسجين في المستشفيات ومعدلات التوريد بالإضافة إلى بيان بنسب إشغال أسرة الرعاية المركزة والداخلية، ورفعه إلى مجلس الوزراء والجهات الرقابية، على خلفية حادثي مستشفيي "زفتى" و"الحسينية" خلال اليومين الماضيين.وأكدت المصادر لـ "الدستور"، إعداد مؤشر يومي إلكتروني بنسب الإشغال ومستوى الأكسجين في المستشفيات، والذى يتم تحديده من خلال منظومة مميكنة بشكل يتيح تقييم الوضع في المستشفيات ووضع متوسط الاستهلاك لمنع حدوث أي نقص، مؤكدة أن هناك مخزون كاف من الأكسجين في المستشفيات.وأضافت، أنه تم توجيه الشركات بزيادة إنتاج الأكسجين لتغطية احتياجات المستشفيات، حيث تم رصد زيادة في استهلاك الأكسجين بالمستشفيات خلال الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا.وأشارت المصادر إلى أن هناك تعاون مع كبرى شركات الغازات، والتي تقوم بإمداد المستشفيات بالأكسجين بشكل مستمر وتوفير مخزون استراتيجي كاف لتلبية جميع احتياجات القطاع الصحي خاصة لمرضى فيروس كورونا، مؤكدة زيادة عدد "تانكات" الأكسجين والاسطوانات بجميع المستشفيات، بالإضافة إلى رفع كفاءة جميع شبكات الغازات الطبية بالمستشفيات والصيانة الدورية لمنع حدوث أي أعطال أو تسريبات بأجهزة الغازات الطبية تؤثر على تلقي المرضى للخدمة الطبية، كما وجهت وزيرة الصحة والسكان بتحديث منظومة الأكسجين في المستشفيات كل 3 ساعات وليس كل 24 ساعة.