الإعلامي عمرو خليل يعلن إصابته بكورونا

أعلن الإعلامي عمرو خليل إصابته بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، وذلك بعد إجراء مسحة وخروج نتيجتها إيجابية.وأوضح، منذ قليل، عبر صفحته الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يجب أن يتخذ كل من تعامل معه عن قرب الحذر.. وكتب: "Positive، الحمد لله علي كل حال، أرجو فقط من الزملاء أو الأصدقاء اللي تعاملوا معي عن قرب خلال الأسبوع الماضي الاحتياط، عافانا الله وإياكم من كل شر".