الإعلامي عمرو خليل يعلن إصابته بكورونا
الإثنين 04/يناير/2021 - 03:05 م
أحمد عارفطباعة
أعلن الإعلامي عمرو خليل إصابته بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، وذلك بعد إجراء مسحة وخروج نتيجتها إيجابية.
وأوضح، منذ قليل، عبر صفحته الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يجب أن يتخذ كل من تعامل معه عن قرب الحذر.. وكتب: "Positive، الحمد لله علي كل حال، أرجو فقط من الزملاء أو الأصدقاء اللي تعاملوا معي عن قرب خلال الأسبوع الماضي الاحتياط، عافانا الله وإياكم من كل شر".
وأوضح، منذ قليل، عبر صفحته الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يجب أن يتخذ كل من تعامل معه عن قرب الحذر.. وكتب: "Positive، الحمد لله علي كل حال، أرجو فقط من الزملاء أو الأصدقاء اللي تعاملوا معي عن قرب خلال الأسبوع الماضي الاحتياط، عافانا الله وإياكم من كل شر".