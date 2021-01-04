محافظ بورسعيد يفتتح فرع البنك الأهلي المصري اللوجيستي

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين فرع البنك الأهلي المصرى اللوجيستي بجوار باب ٢٠ الجمركي بعد أعمال تطويره، وذلك بحضور العميد نعمان محمد، والدكتور عماد الدين فرج رئيس فروع منطقة القناة والشرقية، وهشام الهريسي مدير عام منطقة القناة والشرقية الفرعية، ومحمد سند مدير عام منطقة القناة والشرقية الفرعية وإبراهيم مدحت رمضان مساعد مدير عام منطقة القناة والشرقية ووليد حمزة مدير فرع الجمرك.وأشار محافظ بورسعيد إلى أن البنك الأهلى يعد أحد أهم المؤسسات المصرفية ومؤسسة اقتصادية ذات تاريخ كبير في مجال الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أهمية افتتاح فروع جديدة للبنوك التيسير على المواطنين ومنع التكدس.وتفقد المحافظ ومسئولي البنك أقسام الفرع واستمع إلى شرح حول آلية العمل بها والخدمات التى يتم تقديمها للعملاء، مؤكدا أهمية دور القطاع المصرفى فى المساهمة ببرامج التنمية من خلال تمويل المشروعات العملاقة والمتوسطة وكذا تمويل المشروعات الصغيرة بما يساعد فى إتاحة فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى دورها فى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية التى تقدمها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.ويأتي ذلك في إطار خطة البنك الأهلى التى تهدف إلى زيادة عدد فروع تقديم الخدمة للتيسير على المواطنين وتطوير العمل بالبنك الأهلي.