«الأرثوذكسية» تحتفل بذكرى استشهاد القديسة انسطاسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بذكرى استشهاد القديسة انسطاسية.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم من سنة 304 استشهدت القديسة أنسطاسية، وقد ولدت هذه المجاهدة بمدينة رومية سنة 275، من أب وثني واسمه بريتاسطانوس وأم مسيحية اسمها فلافيا كانت قد عمدت ابنتها خفية عن والدها، ثم ربتها تربية حسنة وكانت تغذيها كل يوم بالتعاليم المسيحية، حتى ثبتت فيها ثباتا يعسر معه انتزاعها منها.وأضاف الكتاب: "ولما بلغت سن الزواج زوجها والدها رغم إرادتها من شاب وثني مثله، فكانت تصلي إلى السيد المسيح بحرارة وتضرع أن يفرق بينها وبين هذا الشاب البعيد عن الإيمان، وكانت عند خروجه من البيت إلى عمله تخرج هي أيضا فتزور المحبوسين في سبيل الإيمان وتخدمهم وتعزيهم، وتقدم لهم ما يحتاجون إليه، ولما عرف زوجها ذلك حبسها في المنزل وجعل عليها حراسا فكانت تداوم علي الطلب إلى الله والتضرع بالبكاء والانسحاق إن ينقذها من يده، فاستجاب الله طلبتها وقبل تضرعها وعجل بموته وللحال أسرعت في توزيع مالها علي المساكين والمحبوسين من المعترفين والمجاهدين لأجل الإيمان".وتابع " السنكسار": " ولما وصل خبرها إلى فلورس الحاكم استحضرها واستفسر منها عن دينها، فأقرت انها مسيحية فتحدث معها كثيرا، ووعدها بعطايا جزيلة محاولا أن تعدل عن رأيها، وإذ لم تذعن له عاقبها بعقوبات كثيرة، ولما حار في أمرها أمر بإغراقها في البحر ولكنها صعدت منه سالمة بعناية الرب، ولما علم الأمير بذلك أمر بان توثق بين أربعة أوتاد وتضرب ضربا مؤلما، ثم تطرح في حفرة مملوءة نارا، ففعلوا بها كما أمر حتى نالت إكليل الشهادة".