تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

تراجعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو واضح لدى ختام معاملات اليوم، الإثنين، بدعم من عمليات بيع موسعة من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين، على رأسها الأفراد المصريون، فيما ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 100 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 653.4 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 29. 05%، بما يعادل 31.25 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 10813 نقطة، كما انخفض المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 8. 0%، بما يعادل 17.22 نقطة خسارة، لينهى تعاملاته عند مستوى 2143 نقطة، فى الوقت الذى هوى فيه المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 7. 0%، بما يعادل 21.73 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 3096 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 1.17 مليار جنيه، بالتعامل على نحو 429.7 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 40.1 ألف صفقة بيع وشراء.