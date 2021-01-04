توفي بكورونا.. 10 معلومات عن الموسيقار إلياس الرحباني

توفي منذ قليل الموسيقار اللبناني الكبير إلياس الرحباني عن عُمر يناهز 83 عامًا متأثرًا بفيروس كورونا المستجد، تاركًا خلفه إرثا من المقطوعات الموسيقية والتي تعدى عددها 2500 مقطوعة، مكللًا مسيرته الفنية بنجاحات بأعمال خالدة، وترصد "الدستور" في السطور التالية 10 معلومات عن الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني.1- من مواليد 1938 في محافظة جبل لبنان.2- درس إلياس الرحباني الموسيقى في الأكاديمية اللبنانية والمعهد الموسيقي وهو في مقتبل العمر، كما تلقى دروسا على يد أساتذة فرنسيين لمدة تقارب 10 أعوام.3- في العشرين من عمره عام 1958 استدعته إذاعة بي بي سي البريطانية بفرعها في لبنان، وتعاقدت معه على تلحين 40 أغنية و13 برنامجًا، فكان ذلك أول عمل رسمي له بأجر بلغ 3900 ليرة.4- كان عام 1962 محطة رئيسة في حياته فقد بدأ فيه التعاون مع المغنّين المعروفين، بأغنية ما أحلاها للمغني نصري شمس الدين، وبدأ العمل كمخرج ومستشار موسيقي في إذاعة لبنان، وتعرّف على حبيبته نينا خليل وتزوجها، وبقي في إذاعة لبنان حتى 1972، واشتغل أيضًا منتج موسيقي لدى شركات منتجة للأسطوانات.5- كون إلياس وأخويه منصور وعاصي الرحباني والمطربة فيروز، ما يُوصف بالجيل الذهبي للتلفزيون والمسرح والموسيقى في لبنان.6- من حصيلة المسار الفني للراحل، أنه لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 200 منها عربية، وألف موسيقى تصويرية لـ 25 فيلما.7- نُصّب عميدًا لأكاديمية روتانا لتعليم الغناء حين تأسيسها في 2004، لكنه استقال منها بعد مدة قصيرة دون مبرر واضح.8- كان من أعضاء شرف برنامج ستار أكاديمي "للتعليق على الأداء"، وقد كان سابقًا من أعضاء لجنة تحكيم برنامج سوبر ستار "أراب آيدول".9- تم تتويج الراحل بكثير من الجوائز الدولية المرموقة مثل جائزة روستوك الألمانية، وجوائز أخرى في كل من البرازيل وبلغاريا وبريطانيا واليونان.10- توفي اليوم الموافق 4 يناير من 2021 على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.