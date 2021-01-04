السعودية تسجل 94 إصابة جديدة بكورونا و166 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 363155 منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 166 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 354609 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 10 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6256 حالة منذ بداية الجائحة.