البابا تواضروس: على المؤمن حضور القداس والتناول والصوم أسبوعيا

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الإنسان المؤمن مطالب بأمرين مهمين يجب اتمامهما في الأسبوع الواحد، وهما حضور القداس الإلهي والتناول من الاسرار الإلهية، وأيضا الصوم يومي الأربعاء والجمعة.وأضاف بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات له، أن القداس الإلهي والتناول من الاسرار الإلهية، ينعشان الانسان روحيا ويساعدونه على التقرب الى الله.وأشار البابا تواضروس الثاني، في نصائحه التي يقدمها للأقباط بمناسبة احتفالات الكريسماس "راس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد 2021"، أن الصوم يعتبر من اهم الاعمدة الروحية في حياة الانسان.