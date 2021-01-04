النمسا تمدد الإغلاق العام إلى 24 يناير الجاري

أعلن ردولف أنشوبير، وزير الصحة النمساوي، تمديد الإغلاق العام فى البلاد حتى 24 يناير الجاري بدلا من 18 يناير.وقال أنشوبير، فى كلمة له أمام البرلمان اليوم الاثنين، إنه سيتم تأجيل فتح مراكز التسوق حتى 24 يناير؛ وذلك استجابة لمطالب العديد من الأحزاب، وحتى يتم استكمال الاختبارات السريعة المجانية فى كل الولايات النمساوية.وقال الوزير إنه يقبل القرار الديمقراطي للقوى السياسية والحزبية، ولذا تم تمديد قيود الخروج لمدة أسبوع.وأوضح الوزير أنه من المقرر أيضا إجراء مزيد من المحادثات مع المعارضة بعد ظهر غد الثلاثاء؛ للتوافق على خطة التطعيم وجدول المجموعات المهنية التى سيتم البدء بها.