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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خطوات حجز تذاكر مصر للطيران 2021

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:55 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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في أعقاب الرحلات والذهاب والعودة للطيران الدولي، التي مازالت تعمل لبعض الدول العربية والغربية.. تصدر بحث "مصر للطيران" محرك البحث العالمي جوجل، وذلك لمعرفة إجراءات إتمام السفر من المنزل بكل سهولة ويسر، كما أتاحت الشركة إمكانية إنهاء الحجز من الهاتف المحمول دون الذهاب إلى أي من شركات السياحة أو مكاتب السفريات.

خطوات حجز طيران مصر للطيران 2021

وننشر هنا في "الدستور" خطوات حجز طيران مصر للطيران تيسيرا لمتابعينا من خلال الخطوات التالية:

1 - الدخول على موقع مصر للطيران، من هنا https:www.egyptair.comarPagesHomePage.aspx
2 - الضغط على "احجز رحلتك".
3 - اختيار حجز التذكرة:
- ذهاب وعودة أو ذهاب فقط
- مكان السفر
- تاريخ المغادرة والعودة
- درجة الحجز
4 - الضغط على "احجز الآن".
5 - تحديد رحلة المغادرة والعودة
6 - احتساب السعر الإجمالي استنادًا إلى اختيارك
7 - في حالة الموافقة يتم الضغط على استمر.
8 - يتم إدخال البيانات المطلوبة:-
- الاسم.
- رقم الهاتف.
- البريد الإلكتروني.
9 - إدخال بيانات الدفع، لإتمام الحجز.

إجراءات إنهاء السفر عبر شركة مصر للطيران
كما يمكن إنهاء إجراءات السفر عبر شركة مصر للطيران من المنزل بسهولة ويسر من خلال القيام بعدد من الخطوات الإلكترونية:

1 - تسجيل الدخول على موقع شركة مصر للطيران
2 - اختيار الخدمة المقدمة واسمها check in.
3 - كتابة الاسم والمكان الذي ستبدأ به رحلتك.
4 - كتابة بيان التعريف الشخصي.
5 - اختيار المقعد الذي تريده من خريطة المقاعد.
6 - اختيار الركاب الذين ترغب في إنهاء التسجيل لهم.
7 - كتابة البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
8 - استكمال تذكرة الموافقة الإلكترونية.

وعملت الدولة المصرية مؤخرا باتخاذ إجراءات احترازية مشددة ومكثفة ومغرمه أيضا ويعني ذلك ان في حالة عدم الالتزام بتلك الإجراءات التي فرضتها مصر في جميع مجالاتها ومؤسساتها وشركاتها سيتم دفع غرامة توصل للحد الي الوصول الي النيابه العامه.

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