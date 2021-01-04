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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: العالم يترقب المشروع القومي الضخم لتطوير 1500 قرية مصرية

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:38 م
النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أشاد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تعزيز الصناعات الوطنية في كافة المشاريع التي تنفذها مصر، وبالخصوص المشاريع القومية الضخمة مثل تطوير نحو 1500 قرية في 3 سنوات بنحو 500 مليار جنيه.

وأوضح محسن، في تصريحات له اليوم، أن توجيهات الرئيس تفتح آفاقًا جديدة لمختلف المصانع المصرية والأيدي العاملة الموجودة فيها، خصوصا وأن هذه المشاريع الضخمة تحتاج إمكانيات هائلة سواء في مشاريع التعمير والبناء أو المياه أو الصرف الصحي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن العالم كله يترقب خطوة البدأ في تطوير نحو 1500 قرية مصرية، والعمل على إعادة تجديدها وبحث احتياجاتها من البنية التحتية والطرق، موضحا أن مشروع تطوير الريف المصرى، فى إطار المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، انطلاقة نحو المستقبل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

وشدد النائب أن نسبة الإنجاز في المشاريع القومية والعملاقة خلال السنوات الماضية، تؤكد أن نسبة الإنجاز المرتقبة في تطوير الريف ستكون في زمن قياسي وتحقق نجاحا هائلا.

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