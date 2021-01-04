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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1642 إصابة جديدة و33 وفاة بكورونا في النمسا

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:34 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
ا ش ا
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 1642 إصابة جديدة و33 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وذكر بيان للوزارة اليوم الإثنين، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 365 ألفا و258 حالة، تعافى منها 340 ألفا و273 حالة، بينما توفيت 6357 حالة.

وأوضح البيان أنه تتواجد بالمستشفيات 2321 حالة منها 368 حالة في العناية المركزة، لافتا إلى أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 18 ألفا و628 حالة.

وأشار البيان إلى أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في ولاية النمسا العليا وبلغت 337 حالة تليها النمسا السفلى 298 حالة وستيريا 196 حالة وفيينا 154 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 60 حالة.

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