البابا تواضروس: ملتزمون بالحديث إلى الله يوميًا

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يجب على الإنسان المسيحي مع بداية العام الجديد أن يلتزم بالحديث إلى الله والاستماع إليه بشكل يومي.وأضاف بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات له، أن الإنسان يتحدث إلى الله من خلال الصلاة، والتي تعتبر عنصرا هاما جدا في حياة الفرد.وأشار البابا تواضروس الثاني، في نصائحه التي يقدمها للأقباط بمناسبة احتفالات الكريسماس "رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد 2021"، إلى أنه من المفيد جدا روحيا للإنسان المؤمن أن يستمع إلى صوت الله الذي يحدثه في الإنجيل بشكل دوري.