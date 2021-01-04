انفجار غربي باكستان دون وقوع ضحايا حتى الآن

أفادت الشرطة الباكستانية بوقوع انفجار بالقرب من موقع بناء بمنطقة سيبي بإقليم بلوشستان، غربي البلاد.وذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية، أن أفراد الشرطة هرعوا إلى مكان الحادث وطوقوه، وتم استدعاء فرقة تفكيك المتفجرات إلى الموقع، كما أفاد ضابط شرطة بأن "الانفجار وقع بالقرب من حفار يستخدم في الموقع، وألحق به أضرارًا".ووفقًا للتقارير الأولية، فإنه حتى الآن لم يتم رصد أي ضحايا من القتلى أو المصابين من جراء الحادث، إلا أن الشرطة فتحت تحقيقًا للوقوف على الأسباب التي أدت إلى حدوثه وتداعياته.