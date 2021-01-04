أمير الكويت يتوجه غدًا للسعودية للمشاركة في القمة الخليجية

يتوجه أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له غدا الثلاثاء، إلى المملكة العربیة السعودیة، لترؤس وفد دولة الكویت في اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.وتستضیف المملكة العربیة السعودیة غدا الثلاثاء، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة للعام الثالث على التوالي وھي القمة الـ41 منذ تأسیس المجلس عام 1981.وتنعقد القمة في مدینة العلا التاریخیة شمالي غرب السعودیة ھذا العام، وسط ظروف استثنائیة یمر بھا العالم إثر تداعیات فیروس كورونا المستجد، فیما تدفع الأمانة العامة للمجلس بأن یكون الملف الاقتصادي عنوانا للعقد الخامس من مسیرة المجلس.ومن المقرر أن یبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المھمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولیة وانعكاس الأوضاع الأمنیة في المنطقة على دول المجلس.وانتهت حكومة المملكة العربية السعودية، من تجهيز مقر إقامة القمة الخليجية في قاعة المرايا بمحافظة العلا، التي تشهد اجتماع قيادات المملكة والدول الخليجية.ووجه العاهل السعودي، عدة رسائل إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي تتضمن دعوتهم للمشاركة في أعمال القمة الخليجية، من بينهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والسلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.