1741 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الاثنين، تسجيل 1741 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 22 ألفا و89 إصابة.من جانبه، قال مدير عام وزارة الصحة الدكتور نور هشام عبد الله في تصريحات أوردتها صحيفة (مالاي ميل) الماليزية "إن مدينة سيلانجور تظل تسجل أعلى معدل للإصابات بفيروس كورونا إذ سجلت 687 إصابة جديدة".وبحسب الوزارة، توفى 7 أشخاص إثر إصابتهم بكورونا في حين تماثل 1010 مصابين للشفاء خلال ال(24) ساعة الماضية.