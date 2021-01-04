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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ مصنع سندوب الجديد لتدوير المخلفات

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:28 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بممثلي الهيئة العربية للتصنيع القائمة على تنفيذ مصنع سندوب الجديد لتدوير المخلفات، وذلك بحضور المهندس عبده محمدين مدير عام إدارة البيئة والمخلفات الصلبة.

وتابع المحافظ الأعمال الجارية بالمصنع ونسب التنفيذ، وطالب المحافظ بضرورة مضاعفة الجهد وزيادة حجم العاملين والفنين القائمين على التنفيذ لتكثيف الأعمال التزاما بالبرنامج الزمنى للتنفيذ ليتم التشغيل التجريبى للمصنع فى نهاية يناير الجارى.

وقد أضاف المحافظ أنه يجرى حاليا الانتهاء من الأعمال المدنية والكهربية بالموقع وأعمال تركيب المعدات التى اكتمل وصولها بالفعل للموقع، وأوضح أن المصنع الجاري إنشاؤه بموقع سندوب يعد الأول من نوعه من حيث الطاقة التصميمية، حيث يحتوي علي عدد 2 خط فرز طاقة 40 طن ساعة باجمالي 1200 طن يوميا.

وأن المصنع يقام على مساحة 18 فدانا بعد أن تم إخلاء تراكمات تاريخية (مقلب سندوب) باجمالي تراكمات 845 الف طن تم نقلهم والتخلص الامن منهم بالموقع المخصص لذلك.

وقال مختار إن التكلفة الإجمالية لإنشاء مصنع سندوب متضمنة تكلفة نقل التراكمات التاريخية للمقلب ما قيمته 317 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أن مصنع سندوب المزمع تطويره يخدم المنطقة المركزية للمحافظة، ضمن عدد 7 مراكز تمثل ثلث مراكز المحافظة.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لاهتمامه البالغ لدعم وتطوير منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية في إطار سعي الحكومة وبمتابعة من رئيس مجلس الوزراء إلى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

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