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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس تاجر مواشي 4 أيام بتهمة قتل آخر لسرقته بنبروه

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:24 م
حبس
حبس
الدقهلية : عمرو الحوتى
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قررت نيابة طلخا برئاسة المستشار أحمد المسلمي، رئيس النيابة وتحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية حبس تاجر مواشي ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتمهة قتل تاجر مواشي آخر لسرقته وإلقاء جثته داخل شيكاره على جسر أحد المصارف بنبروه.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة نبروة من أهالي قرية درين التابعة للمركز، بالعثور على جثمان شخص في العقد الثالث من العمر ملقاة على شاطئ الترعة بالقرية داخل شيكارة.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثمان لشخص يدعى محمد جمال الدمرداش 33 عاما ومقيم قرية نشا التابعة للمركز وأن الجثمان به العديد من الإصابات بداخل الجوالين على هاتفه المحمول "مُهشم".

وبسؤال زوجته تبين أنه متغيب منذ يومين وأن افراد الأسرة يبحثون عنه ويعمل تاجر مواشي وأنه كان يحمل معه أموالا لشراء الماشية ولكن اختفي فجاءة حتى تم العثور على جثته.

ولأهمية الواقعة جرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد ع غ ا" ٤٤ عاما تاجر مواشى ومقيم بذات القرية محل إقامة المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام والتى أسفرت عن ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر المتهم أنه نظرًا لكونه مدينًا للمجني عليه بمبلغ مالي قيمة شراء ماشية منه ومطالبة المجني عليه المُستمرة له بسداده فعقد العزم على التخلص منه والاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية.

وأضاف المتهم أنه حال تواجد المجني عليه برفقته بحظيرة الماشية الخاصة به قام بمباغتة والتعدي عليه بالضرب على رأسه بماسورة حديدية فأودى بحياته واستولى على مبلغ مالي كان بحوزته، ووضع جثته وهاتفه المحمول عقب إتلافه داخل الجوالين وقام بنقل جثته باستخدام عربة كارو "ملكه" والتخلص منها بإلقائها بالمصرف محل العثور.

وبإرشاد المتهم جرى ضبط المبلغ المالى المستولى عليه والماسورة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أصدرت قرارها السابق بحبسه على ذمة التحقيقات.

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