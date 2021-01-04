بروتوكول تعاون لتطوير المناطق العشوائية في شبين الكوم بالمنوفية

وقع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بروتوكول تعاون مع المهندس ماجد سليمان السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، اليوم الإثنين، بشأن تطوير ورفع كفاءة بعض المناطق العشوائية غير المخططة بمدينة شبين الكوم، والتي تعانى من نقص وتدهور في المرافق الحيوية.يأتي هذا في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لحصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها وإمدادها بالمرافق الاساسية؛ لتوفير حياة كريمة وأمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.ويشمل بروتوكول التعاون، تنفيذ أعمال تطوير الطرق الخاصة من أسفلت وأرصفة وإنترلوك وإنارة بالمنطقة البحرية غير المخططة بمدينة شبين الكوم؛ بهدف تحسين البيئة العمرانية.وأشار المحافظ إلى أنه سيتم البدء في تطوير عدد من المناطق الغير مخططة بنطاق مدينة شبين الكوم بإجمالي تكلفة تصل إلى( 310 ) مليون جنية مضيفًا إلى أنه قامت لجنة من مجلس الوزراء بمعاينة بعض قطع الأراضي بنطاق المحافظة لإمكانية إقامه أحياء متطورة على غرار حي الأسمرات وبشاير الخير.وأكد على أهمية القضاء على المناطق العشوائية وتوفير حياة كريمة لقاطنى هذة المناطق، مشيرا إلى أنه تم حصر عدد من المناطق غير المخططة بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات والتي تعانى من نقص المرافق الضرورية كعدم وجود أو نقص شبكات انارة الشوارع أو الصرف الصحي أو مصدر صحى وأمن لمياه الشرب، فضلًا عن الاحتياج إلى تمهيد أو إعادة تأهيل هذه الطرق.