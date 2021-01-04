193 إصابة جديدة و14 وفاة بكورونا في أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية تسجيل 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 160 ألفًا و220 إصابة.وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية، اليوم الاثنين، أن هناك 740 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 144 ألفًا و831 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 14 وفاة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 2864 وفاة، بينها 691 حالة توفيت لإصابتها بأمراض أخرى.